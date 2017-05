Classificação Rallye de Portugal

Três Yaris WRC terminam no top 10 do Rali de Portugal e Lappi obtém pontos na Power Stage

Pela primeira vez desde que regressou ao WRC, a TOYOTA apresentou em Portugal um terceiro Yaris WRC e, terminado aquele que pode ser considerado um dos mais exigentes ralis do ano, os três Yaris WRC da TOYOTA GAZOO Racing terminaram no top 10. Apesar de fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA, Esapekka Lappi conquistou três pontos ao alcançar o quarto melhor tempo na Power Stage. Na classificação geral ao fim dos quatro dias de prova: Juho Hänninen terminou em sétimo, Jari-Matti Latvala apesar de não se sentir bem, foi nono, e Lappi acabou em décimo.

Após a Super Especial de Lousada no primeiro dia, o segundo dia do Rali de Portugal mostrou a competitividade do Yaris WRC da TOYOTA GAZOO Racing. Numa clara demonstração de velocidade Jari-Matti Latvala, apesar de algo doente, esteve nos lugares cimeiros chegando a liderar na parte da manhã, no entanto um despiste a baixa velocidade custou-lhe vários minutos relegando-o para o décimo terceiro posto da geral. O Yaris WRC de Lappi com o intercooler obstruído também comprometeu a sua classificação na geral. Desta forma a dupla classificativa na Braga Street Stage, apesar de emocionante, pouco alterou a classificação geral.

No terceiro dia de prova Latvala continuou fisicamente debilitado acabando por afirmar que estes dias do rali de Portugal foram fisicamente dos mais difíceis da sua carreira. Uma paragem forçada atrasou Hänninen e uma trajetória um pouco mais larga de Lappi originou um toque com a roda traseira direita do Yaris WRC custando-lhe alguns lugares na classificação geral.

O último dia do Rali Portugal incluiu a emblemática dupla passagens em Fafe. Depois de terem enfrentado vários problemas nos dois dias anteriores, os pilotos da Toyota concentraram-se em levar os três carros em segurança para consolidar o terceiro lugar da equipa na classificação dos fabricantes. Uma surpresa inesperada foram os três pontos alcançados por Lappi na Power Stage que mostram como o piloto estreante no Campeonato do Mundo de Ralis está já muito rápido aos comandos do Yaris WRC.

Tommi Mäkinen (Diretor da Equipa)

“Este foi outro rali muito difícil no qual aprendemos muito para o futuro. Estou particularmente feliz com a forma como terminou, com um trabalho fantástico do Esapekka ao alcançar três pontos na sua estreia como piloto. A maneira como ele rapidamente alcançou um bom ritmo foi mesmo impressionante e estou certo de que ele terá um grande futuro como piloto. Mas gostaria de agradecer a todos os nossos pilotos, co-pilotos e a toda a equipa. Juho fez um trabalho muito sólido ao marcar mais pontos par o campeonato de pilotos e não fosse umas pequenas questões ele poderia ter ficado mais acima na classificação geral. Ele provou novamente como ele é importante para o nosso programa. Estávamos realmente muito preocupados com a condição física de Jari-Matti ontem, mas ele superou e terminou o rali mais forte. A equipa colocou em prática tudo o que aprendemos até agora de forma muito eficaz. Agora vamos continuar a trabalhar desta forma.”

Classificação ao final do 4º e último dia:

1 Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC) 3h42m55.7s

2 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) +15.6s

3 Dani Sordo/Marc Marti (Hyundai i20 Coupe WRC) +1m01.7s

4 Ott Tanak/Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC) 1m30.2s

5 Craig Breen/Scott Martin (Citroen C3 WRC) +1m57.4s

6 Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC) +3m10.6s

7 Juho Hänninen/Kaj Lindström (Toyota Yaris WRC) +3m48.6s

8 Mads Ostberg/Ola Floene (Ford Fiesta WRC) +5m29.7s

9 Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC) +5m43.6s

10 Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC) +8m13.3s

(Resultados às 19:00 de domingo. Mais informação no site: www.wrc.com )

Classificação de Pilotos no Campeonato Mundial de Ralis da FIA 2017 após a sexta ronda:

1 Sebastien Ogier 128

2 Thierry Neuville 106

3 Jari-Matti Latvala 88

4 Ott Tanak 83

5 Dani Sordo 66

6 Elfyn Evans 53

7 Craig Breen 43

8 Hayden Paddon 33

9 Kris Meeke 27

10 Juho Hänninen 21

17 Esapekka Lappi 3

Classificação de Fabricantes no Campeonato Mundial de Ralis da FIA 2017 após a sexta ronda:

1 M-Sport World Rally Team 199

2 Hyundai Motorsport 173

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT 113

4 Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team 85