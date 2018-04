‘Cluster’ automóvel do concelho de Tondela e FCTUC estreitam laços

Avon, Brose e Eberspächer – participaram ontem, dia 11 de abril, num encontro que decorreu na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Esta iniciativa teve por objetivo encetar uma estratégia concertada de interação entre a investigação / conhecimento científico com as necessidades destas unidades industriais.

De acordo com o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, este foi o primeiro passo de um importante percurso, a realizar entre o tecido empresarial e um centro de conhecimento.

“É vital esta interação entre o tecido empresarial e as próprias universidades”, apontou.

Nesta ocasião, o presidente da Câmara de Tondela destacou que as quatro empresas do ramo automóvel instaladas no concelho estão em fase de crescimento, devendo chegar aos 1.700 trabalhadores em 2020.

“Hoje temos condições ímpares para atrair e fixar quadros nestas empresas e, mais do que isso, desenvolver estratégias que venham potenciar a otimização de processos das próprias empresas, ganhando mais competitividade e mais valor económico pela sua produtividade. Isso corresponde a maior rentabilidade e, consequentemente, mais emprego”, referiu.

Já o diretor da FCTUC, Luís Neves, evidenciou a importância de se promover o conhecimento mútuo entre a universidade e as empresas de Tondela.

A manhã foi dedicada à apresentação dos cursos ministrados na FCTUC, assim como das quatro empresas presentes, para além de ter sido feita uma exposição informativa sobre o concelho de Tondela e do seu tecido empresarial.

Durante a tarde foi possível os alunos contactarem diretamente com os representantes da Huf, Avon, Brose e Eberspächer.