“Collins Nonso convocado para a Seleção da Nigéria U23 | Primeiro internacional do futebol masculino”

O Lusitano Futebol Clube anuncia que Collins Nonso foi

convocado para representar a Seleção Nacional da Nigéria U23, entre os próximos

dias 5 e 10 de Setembro.

O atleta do Lusitano irá disputar dois jogos contra o Sudão, a contar para a 3ª

ronda de qualificação da Africa Nations Cup U23, o primeiro a 5 de Setembro, no

Sudão, e o segundo a 10 de Setembro, na Nigéria.

Com esta chamada, Nonso, o camisola 8 dos Trambelos, torna-se no primeiro

atleta internacional da história do futebol masculino do Lusitano.