Colombiano Fabio Duarte é o primeiro desistente da 81.ª edição

O ciclista colombiano Fabio Duarte (Medellin) tornou-se hoje o primeiro desistente da 81.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, ao não alinhar à partida para a primeira etapa.

Duarte, de 33 anos, não partiu de Miranda do Corvo para a primeira etapa, depois de uma queda no prólogo, em Viseu, na quarta-feira, o ter afetado, levando a que fosse assistido no local.

O ciclista colombiano desfalca ainda mais a Medellin, que inscreveu apenas seis corredores, de sete possíveis, e fica agora reduzida a cinco para o resto da prova, que decorre até 11 de agosto.

Lusa