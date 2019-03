Colóquio ajuda a formar fazedores improváveis

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões promove, a 23 e 30 de março, um colóquio de e para professores subordinado ao tema “Para uma Educação do Futuro construída nas Escolas de Hoje: Experiências e Perspetivas”. Esta iniciativa, que terá lugar no Instituto Politécnico de Viseu, tem como objetivo “perceber quais as competências exigidas às crianças e jovens atualmente e acima de tudo, que desafios é que são colocados às escolas, professores e educadores neste contexto”, referiu o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho.

No dia 23 de março serão discutidas ideias sobre “Dinâmicas e estratégias pedagógicas para o sucesso escolar”, “Ensinar e aprender com as crianças do século XXI” e “Jovens do século XXI como fazedores improváveis”.

Já a 30 de março, estarão em cima da mesa temas como “Escolas empreendedoras 360º” e “Desenvolvimento de dinâmicas e atividades pedagógicas”.

Este colóquio está integrado na programação do projeto Wanted, da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, cujo principal desiderato é “contribuir para a promoção do desenvolvimento local e da coesão social, criando, para o efeito uma rede de dinamização e apoio ao empreendedorismo emergente neste território de forma a apoiar o desenvolvimento sustentável da região, fomentando o empreendedorismo e a inovação”, referiu, ainda, Nuno Martinho.

A CIM Viseu Dão Lafões é composta por 14 municípios do Centro de Portugal: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.