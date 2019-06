Com concerto marcado para dia 21 de Junho, no Auditório Mirita Casimiro, André ViaMonte trará até Viseu as canções do seu albúm “Via”

Português, nascido em Zurique, acabou por se estabelecer em Portugal, onde estudou musicoterapia. Apesar de sempre ter cantado, foi, através da terapia com a música que André se descobriu enquanto compositor, porque a música lhe foi mostrada “como mensagem de verdade” tomando como inspiração a vida.

Trabalhar em Portugal como músico, não foi portanto uma decisão, mas uma “consequência, uma razão de ser, algo natural.” E, apesar de reconhecer o mercado português como difícil, tece elogios ao público “genuíno, que se entrega, dedica-se.”

Até se apresentar a este público, André ViaMonte sempre teve a música bem presente na sua vida, ainda que reservada para o espaço privado. É por isso que ainda hoje admite que fica nervoso quando sobre ao palco, por estar a tornar algo tão seu, público, por “quebrar esse espaço”.

Como exemplo dessa faceta introspetiva e de reflexão, quase catarse, da sua música e do processo de composição, André ViaMonte menciona a música “Pra lá do Céu” que fala sobre a dor que o próprio sentia “enquanto criança de 5 anos que se tinha de separar dos pais” e sobre como era lidar com essa sensação de apego/desapego. Essa canção, “feita para esse menino de 5 anos” expressa algo muito privado que nunca pensou que cantaria aos pais, mas que aconteceu, no lançamento do disco e que André ViaMonte caracteriza como um momento “violento, porque não estás preparado para cantar a própria dor, mas comovente para todos os que estavam presentes”.

Depois do sucesso do último álbum VIA, editado em 2016, que foi considerado pela crítica como um dos melhores álbuns desse ano, André ViaMonte prepara-se este ano para editar o seu segundo albúm. Sobre este intervalo entre trabalhos, André Viamonte, comenta-nos que a pausa foi “algo orgânico. Dois anos foi o espaço do álbum VIA que é de uma profundidade enorme” e que o novo álbum marca o período em que “depois da tempestade vem a bonança.”

MONTE, o novo albúm debruça-se sobre temáticas “mais ligadas ao mundo, causas diferentes e mais internacional.” O single de estreia intitula-se Innocent Rebel e está já disponível nas plataformas digitais.

O concerto de André ViaMonte em Viseu está marcado para o dia 21 de Junho, no Auditório Mirita Casimiro.

Sara Santos