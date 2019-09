O combate a um incêndio que deflagrou cerca das 11:30 de hoje na localidade de Sarzeda, no concelho de Sernancelhe, estava às 13:50 a evoluir favoravelmente, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, as chamas consumem apenas mato, não havendo povoações em risco.

Duas horas depois do início do incêndio, encontravam-se no local 144 operacionais, apoiados por 40 viaturas e sete meios aéreos.