Comemorações do 25 de Abril em Seia

A Revolução do 25 de Abril, que pôs termo à ditadura em Portugal há 45 anos, vai ser celebrada em Seia com um espetáculo musical, na noite de 24 de abril, e a habitual sessão solene da Assembleia Municipal, no dia 25.

O concerto, que tem entrada gratuita, é um tributo às canções de abril e será promovido por músicos senenses. Célia Oliveira e Hugo Passeira, Maximino Trio e EPSE FT. Matriz serão os protagonistas do espetáculo que acontecerá no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, no dia 24 de abril, às 21h30.

O repertório percorrerá muitas das composições musicais associadas à revolução, da autoria de Zeca Afonso e de outros músicos deste período da história de Portugal, para quem a “canção era uma arma”.

No dia seguinte, assinalando a data em que os portugueses saíram à rua para comemorar o fim da ditadura, realiza-se a habitual sessão solene da Assembleia, no auditório da Casa Municipal da Cultura de Seia. Evocativa do 45º aniversário da revolução portuguesa, a sessão conta com as intervenções dos Grupos Municipais e do Presidente da Assembleia, encerrando com o canto do Hino Nacional.