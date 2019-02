Comemorações do 30º Aniversário da ASSOL

A ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões comemora este ano 30 anos sobre a data em que iniciou a atividade.

Embora a ASSOL tenha sido fundada em 1987, foi no dia 13 de fevereiro do ano de 1989 que se iniciou o primeiro curso de formação profissional, pelo que é essa data que tem vindo a ser comemorada a do como aniversário da ASSOL.

O percurso feito desde essa data até ao presente é para nós motivo de enorme alegria, orgulho e comemoração.

As comemorações vão estender-se por todo o ano de 2019, começando no próximo dia 13 de fevereiro, com a realização de uma Sessão Solene, pelas 14.30 horas, no cineteatro Dr. Morgado, em Oliveira de Frades.

Nesta sessão estarão representadas as entidades oficiais com quem a ASSOL tem acordos de cooperação e a Câmaras Municipais da região de Lafões.

O programa de comemorações inclui ainda:

A – As 27ª Jornadas de Formação da ASSOL, que este ano se realizam nos dias 15 a 18 de abril, em Vouzela, as quais serão abertas ao público em geral e contam com dois conferencistas estrangeiros (um americano e outro islandês).

O programa e as fichas de inscrição estão disponíveis no site assol@assol.pt

B – Nos dias 5 e 6 de julho terá lugar o ASSOL FEST – um festival de música, com a colaboração solidária de diversos artistas locais e cujo cabeça de cartaz será o cantor Samuel Úria.

C – Além destas grandes ações, serão realizadas outras atividades de menor escala em S. Pedro do Sul, Castro Daire, Viseu, Tondela, Vila Nova de Paiva e Mortágua, locais onde a ASSOL também desenvolve atividades.

A ASSOL, mau grado deixar de ser uma “jovem associação”, continua e continuará a enfrentar os desafios que se lhe deparam no seu escopo social e a preparar-se para que nos próximos 30 anos possa continuar a ser uma entidade inovadora, ativa e contributiva para a nossa comunidade.

O grande desafio de curto prazo é a expansão da sede, em Oliveira de Frades, com a construção de um novo edifício para refeitório e cozinha no terreno recentemente adquirido e a transformação da casa adquirida numa unidade residencial.