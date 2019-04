Comemorações dos 100 anos da GNR em Viseu – Celebração de Missa Pascal e Concerto

O Comando Territorial de Viseu, no dia 11 de abril , no âmbito das comemorações dos 100 anos da presença da Guarda Nacional Republicana no distrito, vai assinalar a efeméride com vários eventos, nomeadamente:

· Missa Pascal, celebrada pelo Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom Rui Valério, que se irá realizar na Igreja da Sé Catedral de Viseu, pelas 11:00 horas;

· Concerto com a Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, pelas 21:00 horas, na Igreja da Sé Catedral de Viseu.

Convida-se toda a população a participar nestes eventos.