Como fazer quando não existe apoio?

Muitos projetos, sonhos, vidas, decisões, carreiras… muitas escolhas acabam por se perder por falta de apoio, por caírem no buraco da desistência, do esquecimento, porque de alguma forma, o que imaginamos ou sonhamos, não tem valor (pensamos nós).

Para muitas pessoas ter apoio é sinal de reconhecimento, de aceitação, de sucesso, do sentimento de importância ou mesmo que a nossa existência está a elevar-se, contudo à mínima falta de apoio, muito do que idealizamos cai por terra. Quando existe falta de apoio deixamos que os pensamentos que nos prejudicam e sabotam, se instalem. A tendência acaba por ser a de nos desmotivarmos, de nos vitimizarmos, procurarmos os porquês, de sentir que o mundo nos está a cair em cima.

Normalmente a seguir aos pensamentos se instalarem, o teu filtro torna-se mais fraco e começas a absorver tudo o que te é dito, principalmente por quem te está próximo…conclusão? Porque gostam de ti e não te querem ver sofrer, irão dissuadir-te, criticar-te, magoar-te, dizer que não terás futuro com as tuas escolhas.

Eu escrevo-te agora 3 perguntas que quero que reflitas, são importantes para que percebas uma coisa sobre este tema, sobre como fazer quando a falta de apoio existe, o que poderá significar tudo isto.

Pergunta nº1 – A falta de apoio não será uma forma de perceber que precisas de te apoiar mais em ti?

Pergunta nº2 – Quem são as 5 pessoas que te são mais próximas e que defeitos e virtudes têm? Faz as somas das duas e encontra os teus defeitos e virtudes nesta lista.

Pergunta nº3 – Tu queres que o teu caminho se torne mais fácil ou que tu te tornes uma melhor pessoa?

Todos nós desejamos ter apoio e sentirmo-nos úteis e reconhecidos. A nossa tendência passa por procurarmos sempre no meio exterior e muito raramente em nós próprios, mas é aí que está a essência, que conseguimos continuar fortes, firmes, com fé, quando acreditamos em nós mesmos, independentemente se o caos reina à nossa volta.

Se estás neste preciso momento a tomar decisões, isto que te digo é escrito especialmente para ti:

Continua…continua, continua! Se acreditas de coração em ti, mantêm-te firme! Se as adversidades estão a surgir com as tuas escolhas ainda bem, pois servem para cresceres, para evoluíres, “subires de nível”, para teres um upgrade vital e necessário.

A desistência é uma opção, mas não será a tua escolha.

Sonha, vive, batalha, segue a tua intuição, pois falta de apoio é apenas isso, uma falta que os outros têm em si, pois não escolheram ainda o caminho de felicidade em que tu decidiste embarcar.

Tiago Magalhães