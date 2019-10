Como ter uma estratégia de marketing completa: online e offline

Muitas empresas hoje abrem portas criando apenas o produto ou serviço que vendem. Não é por ter uma pequena ou média empresa que deve descurar no plano de marketing empresarial da sua empresa, pelo contrário. Desde o logotipo (deve ser elaborado por um designer), aos envelopes de correspondência da empresa (pode adquirir no site https://www.envelopesonline. pt/ necessitando apenas de enviar o logotipo da empresa) ou a comunicação da empresa nas redes sociais (que deve ser efectiva e regular), deve planear todos os passos cuidadosamente. Uma empresa com uma boa estratégia de marketing empresarial é meio caminho andado para o sucesso.

Marketing empresarial? O que é isso?

Pontos importantes e que deve ter em conta

O marketing empresarial ajuda-o a ter maior consciência sobre o seu negócio, que deve ter uma só voz, comunicando através de uma presença online e offline de forma efectiva. Apresentamos-lhe os quatro princípios do marketing empresarial, que deverá ter em conta antes de iniciar a sua empresa:

Produto

Neste ponto deve saber responder que produto ou serviços a sua empresa oferece, de forma simples e concisa.

Preço

Deve efectuar um pequeno estudo para compreender se o valor que está a solicitar pelo seu serviço ou produto é justo. Está acima ou abaixo do preço de mercado? Analise a sua concorrência, quantas empresas fornecem o mesmo produto ou serviço na sua região e que preços praticam.

Ponto de venda

Deve pensar como vai vender o seu serviço ou produto. Pode escolher fazê-lo apenas offline, ou seja, numa loja ou ponto de venda físico. Pode optar por uma presença exclusivamente online. Ou ambos. Seja qual for a forma como escolherá vender o seu produto ou serviço, a sua estratégia de marketing deve ser pensada de forma a que chegue ao maior número possível de clientes.

Promoção

Deve identificar o seu cliente padrão e compreender como conseguirá dar-se a conhecer de forma efectiva a quem comprará o seu produto ou serviço. Deve pensar que canais deve usar para comunicar com os clientes, pensar na imagem da sua empresa e em espalhá-la por todos os lados.

Passos seguir para um bom marketing empresarial

O que devo fazer para avançar?

1 – Brand Book: depois de identificar todos os pontos mencionados em cima, deve pensar na sua estratégia de marketing e como implementá-la. Para esta tarefa aconselhamo-lo a procurar ajuda de um especialista em marketing empresarial, que o acompanhará na criação de um brand book (livro da marca) para a sua empresa. Este brand book ajudará a que seja mais fácil comunicar os objectivos, características e a transmitir melhor a consciência da sua empresa e a ter uma boa comunicação online e offline.

2 – Design: após a elaboração de um brand book, deve passar à contratação de um designer gráfico que o ajudará na criação do logotipo da sua empresa que deverá utilizar em toda a sua comunicação: redes sociais, envelopes, papéis de carta, carros empresariais e restante marketing offline.

3 – Estratégia de media social: para uma comunicação rápida e para alcançar o maior número de clientes, deve apostar numa boa campanha de marketing online através das redes sociais, um site intuitivo, de fácil navegação e deve investir algum dinheiro em anúncios online. Aconselhamo-lo a contratar uma especialista para uma presença constante e lucrativa.

Boa sorte e muito sucesso!