Compra e venda de carros usados online – Negócio em alta

Hoje em dia é tanta a quantidade de opções para vender um carro de segunda mão que mais que respaldado, o usuário tende a se sentir transbordado. Existem dezenas de páginas web vendendo carros novos e usados, tal é o caso dos carros Cars On The Web. O incrível momento que vive o mercado dos carros de ocasião propiciou a aparição de novos agentes de compra e venda de veículos de segunda mão. Na Internet podemos encontrar grande variedade de negócios relacionados com a compra e venda de carros usados: páginas de anúncios para a venda de veículos, concessionárias com anos de experiência, webs que permitem cotar um automóvel sem sair de casa, empresas de exportação e importação de veículos, leilões de carros online… até oficinas ou profissionais que oferecem serviços acrescentados com a compra de carros usados.

De forma indireta, esta foi uma das causas que contribuiu para que o setor crescesse 6% no ano passado. Como contrapartida, poderia se dizer que se complicou na hora de decidir qual é a melhor opção para vender um veículo. E, às vezes o usuário, ao contrário do que se pudesse pensar, acaba frustrado e opta pela via que lhe cause menos dores de cabeça, mesmo que esta não lhe dê o benefício esperado.

Por isso, a venda de carros de ocasião online se transformou na forma mais confortável de se desfazer de um veículo usado. Dentro da grande oferta existente na rede, destaca uma web especializada na compra de carros que, ao contrário de muitos novos negócios, conta com muitos e muitos anos de experiência no mercado. Rápido, fácil e fiável, os serviços via web para vender um carro usado são os mais buscados hoje em dia na Europa… Mas ainda, o mais destacável destas companhias é que oferecem a possibilidade de cotar o automóvel, tanto na web como fisicamente em uma filial e ambas de forma completamente gratuita.

Após a cotação presencial, estas webs fazem propostas muito ajustadas ao valor real do carro em questão. Até este ponto não existe compromisso algum, sendo que se não te interessa o preço, pode ir embora com o carro e vender em outro lugar. Pelo contrário, se a cotação estiver de acordo com as expectativas do cliente este poderá deixá-lo na filial no mesmo dia da taxação.

Os sites de compra e venda fazem o pagamento do valor íntegro através de transferência bancária e o melhor de tudo, eles mesmos se encarregam de fazer a troca de titularidade. Desta forma, em um prazo de dois ou três dias é possível vender o carro usado, receber a notificação da troca de proprietário e receber todo o valor. Que há de melhor?

Cada vez são mais pessoas que apostam pelo comércio eletrónico na hora de realizar suas compras.

Desde alimentos até roupa, passando por tecnologia ou artigos de segunda mão. Entre todos estes setores, um dos que mais está a crescer atualmente é a compra de veículos através de plataformas online. Por quê? Pela comodidade e as múltiplas garantias que oferecem serviços como uma das mais conhecidas plataformas de venda de automóveis online na Europa.

Deixando atrás as lojas físicas e as concessionárias, estes negócios permitem a seus usuários adquirir o carro de seus sonhos através da Internet. Se não encontrar este carro entre a ampla lista que a empresa oferece, mediante um e-mail é possível pedir expressamente um determinado tipo de veículo.

O utilizador encontrará uma ampla gama de veículos de ocasião, todos eles aptos após um test drive e uma inspeção de mais de duas horas e mais de 150 pontos.

Vantagens em adquirir um carro pela Internet

Mediante este sistema, a plataforma se encarrega de administrar todos os papéis e trâmites do veículo.

Enquanto que em outros serviços de compra-venda de veículos os interessados em adquirir e vender o automóvel devem fazer a papelada, através de sites online de compra de usados e leilões via web, a própria empresa será quem se encarregue de tudo, evitando assim qualquer problema para seus clientes.

Outra das vantagens está na forma de pagamento. O cliente poderá pagar tanto em dinheiro como com outro automóvel. O interessado poderá utilizar seu veículo paradiminuir o valor da compra do seu novo automóvel caso não queira pagar uma grande quantidade do valor em dinheiro.

No que diz respeito à garantia, a partir do momento em que o carro é adquirido, é entregue no endereço do comprador, o cliente terá um período de devolução de 14 dias e um ano de garantia mecânica.

Por isso antes de trocar de carro numa concessionária vizinha, faça uma pesquisa na web, há muitas opções no mercado atual e na Europa abunda este tipo de empresa. A compra online teve seu boom e agora ganhou reconhecimento por parte da maioria do público.