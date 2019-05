Devido às previsões meteorológicas de chuva intensa amanhã, dia 9 de maio, a inauguração do Festival de Street Art “Tons da Primavera” será realizada no dia seguinte, dia 10, pelas 18 horas, no Mercado 2 de Maio .

Dia 9 de maio, quinta-feira, mantém-se o concerto de B Fachada, às 21:30, em local a confirmar.

A restante programação de quinta-feira será reagendada para os dias seguintes, encontrando-se sempre atualizada no site do evento, em www.vindimasviseu.pt.