Comunicado da AHBVV

Na sequência de notícias avulsas que nos têm sido trazidas ao conhecimento, quer pela comunicação social quer por cidadãos, incorretamente fundamentadas, que terão motivado ou servido de alicerce para comentários desajustados da realidade e desadequados; a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, vem esclarecer o seguinte:

 A direção da AHBVV em exercício não aceita, nunca aceitou nem aceitará qualquer interferência, seja de que origem for, nas suas decisões internas.

 Apesar dos elementos que compõem os órgãos sociais da AHBVV, eleitos democraticamente, se identificarem com quadrantes político-partidários diversos, tal nunca influenciou, influencia ou influenciará as decisões da Associação, tomadas por sufrágio em reunião de direção.

 No âmbito das competências e atribuições legais que nos são determinadas, não deixaremos no entanto de estar conscientes da necessidade de integração na estrutura da proteção civil municipal, nos termos legalmente estabelecidos.

 Quanto a questões internas e em particular quanto ao nosso comando, importa esclarecer, para abono da verdade, que a decisão e fundamentos da não recondução do Sr. comandante e sua participação ao mesmo, nos termos da Lei 249/2012 de 21 de Novembro, aquela foi feita primeiro pessoalmente e depois formalmente, tendo a direção e comandante assumido o compromisso de reservarem entre si os factos que a consubstanciavam até porque está em curso o prazo de recurso de que se pode socorrer o senhor comandante. A direção honrará tal compromisso.

 A direção, como é seu dever estatutário, não deixará de participar aos seus associados, em sede própria e não na praça pública, a decisão sobre a não recondução do comandante, prestando-lhes todos os esclarecimentos pertinentes. A direção homenageia e enaltece todos os comandantes que fazem parte da história da Associação, designadamente o Sr. comandante Luís Duarte, prestando-lhes vénia e agradecendo-lhes tudo o que fizeram pela Associação, pelos Bombeiros e pela comunidade, com envolvência pessoal abnegada e dando o melhor de si, pelos outros. O nosso bem-haja.

 Importa também informar que a direção da AHBVV está a construir a nova Carta de Missão, no âmbito do projeto que apresentou a sufrágio e para o qual foi eleita, que submeterá à Autoridade Nacional de Proteção Civil, para execução pelo novo comandante. Tal carta será objeto de comunicação aos associados na próxima Assembleia Geral, num processo de absoluta transparência e legalidade.

 A direção da AHBVV orgulha-se de, apesar de todas as dificuldades orçamentais, mas com o apoio das entidades beneméritas, da comunidade civil, dos Bombeiros e outros colaboradores e voluntários, conseguir honrar todos os seus compromissos, sendo que todos os seus funcionários receberam e recebem sempre, tempestivamente, os seus salários.

 A direção da AHBVV repudia veementemente todas as informações que têm vindo a público, designadamente através das redes sociais, nomeadamente as de carácter injurioso e difamatório. Lamenta a direção os comportamentos referidos, que apenas denigrem o bom nome da instituição e a grande causa, acima de qualquer nome ou pessoa, que é o de prestar socorro e ajudar o próximo, pelos quais a direção e todos os órgãos sociais sempre lutaram, lutam e lutarão.

Vivam os soldados da paz.