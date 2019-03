Comunicado da Câmara de Viseu

1 – Por decisão judicial de um processo que decorre desde 2012, as linhas 19 e 23 do Serviço de Transportes Urbanos de Viseu que servem Boaldeia e Farminhão vão ser operadas por um outro concessionário. Até que esta decisão se efetive, o concessionário que atualmente opera nessas duas linhas manterá o serviço regular, com os horários em vigor.

2 – Caso a decisão judicial venha a ser aplicada, o Município de Viseu não deixará de garantir às populações que o serviço prestado nessas duas localidades terá os mesmos padrões de qualidade do MUV – Mobilidade Urbana de Viseu, sistema que entrará em vigor no próximo dia 2 de abril.

Almeida Henriques

Presidente da Câmara Municipal de Viseu