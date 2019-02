Comunicado SNS

Relativamente à greve de enfermagem, com especial incidência nos Blocos Cirúrgicos, no Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E., entende o Conselho de Administração informar: 1º – Os blocos operatórios do CHTV trabalham em atividade normal no horário compreendido entre as 8:00 e as 20:00, como é do conhecimento de todos os seus profissionais, bem como dos utentes da sua área de influência; 2º – Os serviços mínimos foram definidos por um coletivo de Juízes no Conselho Económico e Social (CES), ouvidos os sindicatos e as entidades empregadoras; 3º – Não houve nenhuma alteração ao agendamento habitual para os Blocos Operatórios; 4º – Nos dias 31 de Janeiro, 1 e 4 de Fevereiro, foram operados todos os doentes que cumpriam os critérios para os serviços mínimos, de acordo com o acórdão do CES; 5º – Ontem, 5 de Fevereiro, terça-feira, não foram operados 7 (sete) dos doentes que cumpriam os critérios dos serviços mínimos, por recusa dos enfermeiros, incumprindo o que está estabelecido no acórdão; 6º – As declarações dos sindicatos vindas a público sobre a greve cirúrgica no CHTV, não correspondem à veracidade dos factos; 7º – O CHTV, E.P.E., continua empenhado em garantir o cumprimento do acórdão, na salvaguarda do interesse da população e do Serviço Nacional de Saúde.