Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões aumenta desconto nos passes para 50%

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje que, a partir de 01 de setembro, o desconto nos passes dos transportes públicos aumenta para 50%.

A 01 de maio, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) em transportes públicos, tinha entrado em vigor o desconto de 20% na compra dos passes e de 25% na compra de bilhetes diretos, abrangendo os quatro operadores que fazem o transporte na região.

No entanto, na semana passada, o conselho intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões aprovou, por unanimidade, o aumento do desconto dos passes para 50%.

“O conselho intermunicipal considerou pertinente o reforço do desconto a praticar pelos operadores da região relativamente aos passes, como forma de estimular e fidelizar o uso dos transportes públicos de passageiros no território”, justificou o secretário executivo da CIM, Nuno Martinho.

A CIM Viseu Dão Lafões recebeu do PART “470 mil euros para 13 municípios e umas carreiras que ficam fora do circuito de Viseu” e mais 150 mil euros que transitaram para a Câmara de Viseu, que também é autoridade de transportes, explicou em abril o seu presidente, Rogério Abrantes.

O objetivo é que áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais utilizem a verba atribuída pelo PART para criarem soluções que alterem “padrões de mobilidade da população, com vista à redução de emissões nos transportes”, considerando que, “nos grandes espaços urbanos portugueses, incluindo as áreas metropolitanas e as maiores cidades, assenta sobretudo na utilização de veículos privados”, salienta o diploma que contém as regras do programa.

Lusa