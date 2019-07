Concerto com Orquestra Sinfónica, de Sopro e Coro vai juntar 200 músicos na Igreja de Arcozelos

Cerca de duas centenas de músicos, entre instrumentistas exímios e vozes de excelência, de várias Academias de Música do país, em especial as de Moimenta da Beira, Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Trancoso e Aguiar da Beira, que há anos trabalham juntas em estágios e no ensino de música, vão reunir-se para um concerto (de estágio de Verão) na próxima segunda-feira, 22 de julho, às 20h45, na Igreja Paroquial de Arcozelos, Moimenta da Beira, sob a direção do Maestro Cláudio Ferreira. A entrada é livre. O evento é organizado pela Academia de Música Quinta do Ribeiro e Câmara Municipal de Moimenta da Beira e conta com o apoio da Fábrica da Igreja de Arcozelos e das Juntas de Freguesia Arcozelos e Moimenta da Beira.