CONCERTO DE MÍSIA EVOCA 110º ANIVERSÁRIO DO NASCIMENTO DE MIGUEL TORGA

Para assinalar e homenagear mais um aniversário do nascimento de Miguel Torga, a Câmara Municipal de Sabrosa e o Espaço Miguel Torga promovem no próximo dia 12 de agosto, pelas 21h30, um concerto da fadista Mísia.

Considerada uma das vozes mais importantes, intimistas e contemporâneas do novo fado português, a presença de Mísia evocará condignamente esta importante data através de um espetáculo que se realizará no Espaço Miguel Torga, cujo acesso é gratuito e para o qual toda a população e público em geral estão convidados.

Já com uma vasta e laureada carreira a nível nacional e internacional, Mísia criou uma sonoridade própria ao trazer para o Fado instrumentos como o violino, o acordeão e o piano. Tem a particularidade de cantar textos que poetas contemporâneos escreveram especialmente para a sua voz, nomes como José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Lídia Jorge, Vasco Graça Moura, Hélia Correia, entre outros

A Câmara Municipal de Sabrosa reafirma e renova, na passagem do 110º aniversário do nascimento do escritor, o seu empenho no projeto cultural em curso, através do Espaço Miguel Torga, comprovada em toda a dinâmica difusora que o mesmo gradualmente vem assumindo no território, constituindo já uma referência regional e nacional.

Adolfo Correia Rocha nasceu em 12 de agosto de 1907 em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, adotou depois o pseudónimo de Miguel Torga. Miguel, em homenagem a dois grandes vultos da cultura ibérica: Miguel de Cervantes e Miguel de Unamuno, e Torga pelo nome que é dado à urze campestre que sobrevive nas fragas das montanhas. Hoje é considerado como um dos maiores vultos da literatura portuguesa. É um filho da terra que Sabrosa se orgulha.