A atuação do Quarteto Vocal Gaudium Vocis e do Grupo de Câmara Ulphilanis na Igreja das Chagas proporcionou uma noite memorável ao público que assistiu ao “Concerto de Natal” da Misericórdia de Lamego. Ao longo de quase duas horas, este evento constituiu uma proposta distinta, mas muito aliciante para celebrar o Natal, com música, inserindo-se na atual estratégia desta instituição de promover e consolidar o seu contributo para o engrandecimento da vida cultural local.

Nascidos no seio da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, o Quarteto Vocal Gaudium Vocis e o Grupo de Câmara Ulphilanis interpretaram, em conjunto, composições de reputados autores internacionais (J.S. Bach, Gustav Hoist, David Wilcocks, entre outros) e obras musicais, de inegável qualidade, alusivas à quadra natalícia.

Com um legado histórico de quase cinco séculos, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego é hoje uma instituição de referência, no concelho e na região, na área da solidariedade social.