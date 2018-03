O Auditório Municipal Carlos Paredes acolhe, no próximo dia 24 de março, um Concerto de Páscoa com a Fénix Beira-Douro Orquestra, assinalando a quadra pascal.

Composta por 18 elementos, caracteriza-se pelo facto de interpretar todos os temas musicais que compõem o seu reportório de uma maneira singular e muito própria.

Para isso, todos e cada um desses temas são adequados aos intérpretes vocais ou instrumentistas que os executam, beneficiando, sempre, de uma roupagem orquestral personalizada, criada para o efeito pelo diretor musical, orquestrador e compositor da orquestra, o Prof. João Simões.

O reportório movimenta-se entre vários estilos musicais mas, sempre pretende configurar uma seleção de standards, do passado e do presente, que são sobejamente conhecidos pela grande maioria do público.