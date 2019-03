Concerto de tributo aos Queen em Moimenta da Beira, entrada livre

Os “A Kind Of Queen”, grupo escolhido para representar Portugal na promoção do filme ‘Bohemian Rhapsody’, da 20th Century Fox, sobem ao palco do Auditório Municipal Padre Bento da Guia, no dia 6 de abril, às 21h30, para um concerto de tributo aos Queen, a lendária banda britânica de rock de Freddie Mercury. O espetáculo, de entrada livre, é organizado pela Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, com o apoio da Câmara Municipal.

Com uma longa lista de concertos realizados de norte a sul, passando por importantes salas de espetáculo nacionais e com presença televisiva, os “A Kind Of Queen” levam a música e a verdadeira experiência Queen aos fãs de todas as partes do país, realizando espetáculos com forte interação de som e imagem e uma produção baseada na dinâmica da lendária banda de Mercury. Clássicos como “I Want To Break Free”, “Radio Ga Ga”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions” e “Love Of My Life” transportam o público pelas várias fases da brilhante história dos Queen.