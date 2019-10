Concurso “ A DIFUSÃO DA LINGUA PORTUGUESA INFLUENCIADA PELOS PORTUGUESES ESPALHADOS PELO MUNDO”

Depois de terem sido organizados dois concursos pela Associação dos Beirões Ligados a França, (o primeiro sobre a Emigração dos Beirões para França, e o segundo sobre os Descobrimentos Portugueses e a dimensão atual da emigração no mundo inteiro e nas repercussões do seu impacto em Portugal), pede-se que os jovens reflitam e apresentem factos, testemunhos, resultados sobre a temática A DIFUSÃO DA LINGUA PORTUGUESA INFLUENCIADA PELOS PORTUGUESES ESPALHADOS PELO MUNDO” sobretudo graças à Diáspora portuguesa ao longo dos séculos.

Sugere-se que os participantes, com o respetivo trabalho, demostrem o que os Descobrimentos e a Diáspora Portuguesa mais contemporânea trouxeram para a difusão da Língua Portuguesa a nível mundial. Os participantes terão como apoio, caso o professor solicite, uma visita às instalações da sede da Associação dos Beirões Ligados a França, (Vila da Ribeira, Sátão) onde poderão consultar livros e documentos, e ver uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial, que podem corresponder à temática do concurso, nos quais poderão se basear para a realização do trabalho.

A exposição PORTUGAL E A GRANDE GUERRA tem como tema a Comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial 1914-1918 e a implicação dos portugueses nessa guerra em França, e igualmente na Africa, com um acento particular sobre os primeiros Beirões Ligados a França que nela participaram, porque inclui as listas dos nomes dos soldados dos concelhos de Sátao e Vila Nova de Paiva incorporados no Corpo Expedicionário Português, que foi enviado ao combate para França.

Relembramos o interesse da associação em empreender regularmente este tipo de concursos escolares, de maneira a valorizar junto dos alunos a Emigração como uma página da Historia contemporânea de Portugal, até que possa ser um dia integrada no programa geral do ensino nas escolas.

Esperamos que este terceiro concurso seja mais um passo nos concelhos de Sátão e Vila Nova de Paiva com o objectivo de valorização da emigração e tenha ainda mais sucesso que o dois concursos anteriores.