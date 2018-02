Estão abertas inscrições (inicialmente prevista até ao dia 31 de janeiro de 2018, foram prorrogadas) até 11 de fevereiro.

Elabora um trabalho sobre o tema «Igualdade de Género» e motiva a tua escola a inscrever-se no concurso EUROSCOLA 2017/2018.

Podem participar neste concurso, as Escolas inscritas no Parlamento dos Jovens – Secundário.

Os/as alunos/as participantes têm de:

– Ter até 18 anos;

– Estarem inscritos/as até ao 11.º ano de escolaridade.

O EUROSCOLA é um concurso que visa selecionar, a nível nacional, as escolas que irão representar Portugal nas Sessões Euroscola do Parlamento Europeu em Estrasburgo onde, durante um dia, jovens de toda a União Europeia debatem temas europeus.

Para participarem, as escolas têm de apresentar um trabalho subordinado ao tema «Igualdade de Género»

Particularmente na Zona Centro todos os interessados poderão solicitar mais informações nas Lojas Ponto JA do IPDJ de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, ou consultar o Portal da Juventude em: www.juventude.gov.pt.