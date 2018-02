Concurso Nacional de Leitura 2018 decorreu com grande sucesso

No dia 21 de fevereiro, decorreu a primeira fase (concelhia) da 12ª Edição do Concurso

Nacional de Leitura 2018, na Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades.

Nesta iniciativa marcou presença o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira que

enalteceu o facto deste Concurso ser o primeiro evento realizado nestas novas

instalações, referindo, ainda, que a Biblioteca é uma importante ferramenta no

complemento à componente letiva.

Por sua vez, a Vereadora Clara Vieira mencionou o livro como uma excelente forma de

alimentar a alma.

Este Concurso tem como objetivo estimular hábitos de leitura e pôr à prova

competências de expressão escrita e oral, destinando-se aos alunos do 2º, 3º Ciclo e

Ensino Secundário.

Sagraram-se vencedores no 2º Ciclo: Matilde Antunes (1º lugar), Carolina Silva (2º

lugar) e Lia Almeida (3º lugar); no 3º Ciclo: Tiago Silva (1º lugar), Luís Lameirão (2º

lugar) e João Pedro Silva (3º lugar) e no Secundário: Bruno Castro (1º lugar), Rita

Simões (2º lugar) e Francisco Batista (3º lugar).

O Júri deste Concurso foi constituído por Paixão Pinto (Coordenadora da Rede de

Bibliotecas Escolares), Manuel Tojal (Bibliotecário Municipal) e Dulce Martinho

(Professora de Português do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades).

Neste âmbito, foi proclamado um recital sob o título “Lendas Sonoras de Oliveira de

Frades” de Luís Costa, da Associação Binaural/Nodar. O recital incluiu três lendas do

concelho (Anta de Paranho de Arca, Pedra no Ar e Ponte do Cunhedo), que foram

envoltas num ambiente sonoro e visual contemporâneo, potenciando, assim, novas

leituras e apropriações de histórias perdidas na bruma dos tempos.

Desta forma, foi vivido um momento cultural, associando a leitura às lendas e tradições

de Oliveira de Frades.