Condicionamento de trânsito na A1 – Auto Estrada do Norte, em Ovar / Oliveira de Azeméis

Condicionamento de trânsito na A1 – Auto Estrada do Norte

Nos dias 26 a 27 de julho

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que no âmbito dos trabalhos de reparação de juntas da PI (passagem inferior / obra de arte), na A1 – Auto Estrada do Norte, irão existir algumas implicações na circulação, as quais serão as seguintes:

Entre os dias 26 e 27 de julho

Entre as 22h00 de dia 26 de julho e as 6h00 do dia 27 de julho, corte de via direita e corte de via central, entre o Km 261 e o km 259, no sentido Ovar / Oliveira de Azeméis (norte / sul).