A Comissão Política Distrital de Viseu do PSD, em parceria com a Comissão Política de Secção de Viseu do PSD, organiza na próxima sexta-feira, dia 22 de Março, a Conferência-debate: “Coesão Territorial – Infraestruturas e Comunicações “, aberta a todos os militantes e simpatizantes do PSD.

O evento inicia-se às 21 horas no Salão Nobre da Associação Comercial do Distrito de Viseu e contará com as presenças dos seguintes oradores: António Almeida Henriques (Presidente da Câmara Municipal de Viseu​​), João Cotta (Presidente da AIRV – Associação Empresarial da Região de Viseu)​​ e Mário Lopes (Professor Doutor do Instituto Superior Técnico de Lisboa).