CONFRARIA DA CERVEJA COMEMORA A IMPORTÂNCIA DA CERVEJA EM PORTUGAL

Comemorado na primeira sexta-feira do mês de agosto, o Dia Internacional da Cerveja foi instituído em 2007, na Califórnia, e é assinalado em mais de 50 países e em cerca de 200 cidades. Esta efeméride tem como objetivo promover o convívio entre os amigos e a degustação da cerveja, homenagear os responsáveis pela produção, distribuição e comercialização desta bebida, e unir os diferentes países à volta Cerveja, celebrando a sua diversidade num único dia.

A Confraria da Cerveja assinala o Dia Internacional da Cerveja com um apelo à degustação responsável de uma das mais antigas bebidas fermentadas feitas pelo homem – a mais antiga referência escrita sobre a produção de cerveja é da civilização Suméria e tem pelo menos 6.000 anos – e uma das mais belas pela sua simplicidade de ingredientes base: cevada, lúpulo, água e levedura.

Para Nuno Pinto de Magalhães, Grão-Mestre da Confraria da Cerveja “a celebração do Dia Internacional da Cerveja faz todo o sentido em Portugal à luz da diversidade atual de cervejas produzidas com arte e maestria, em particular pelos associados da APCV- Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja – que inclui grandes, médios e pequenos cervejeiros – que acrescentou riqueza e um novo fascínio pela experiência cervejeira.”