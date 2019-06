Consignação das obras no Campo do Centro Escolar de Jugueiros e no Pavilhão Cidade de Viseu

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, acompanhado da Vereadora da Educação e Desporto, Cristina Brasete, assina esta quarta-feira, 12 de junho, pelas 15h00, na Escola de Jugueiros, o auto de consignação da requalificação do Campo de Jogos do Centro Escolar

de Jugueiros.

A empreitada, com um prazo de execução de 49 dias e um custo de cerca de 43 mil euros, consiste na substituição da pavimentação do campo, atualmente em saibro, para polipropileno, sem custos de manutenção e ambientalmente sustentável, já que não necessita de rega como os campos relvados.

Nas envolventes do campo será colocado pavimento em calçada em cubo de granito. Será também instalada uma vedação em rede metálica plastificada, com um portão de acesso independente ao exterior da escola.

A empreitada inclui um sistema de drenagem de águas pluviais, através de uma caleira perimetral.

Pelas 15h45, no Pavilhão Cidade de Viseu, é assinado o auto de consignação das obras de reparação do recinto. A intervenção, com um prazo de 140 dias, tem um custo superior a 220 mil euros.

Nesta obra será substituída a cobertura de fibrocimento que contém amianto, nas zonas sociais do pavilhão, por cobertura em chapa metálica devidamente isolada.

Também as paredes e tetos do átrio do recinto e ginásio serão alvos de reparação e pintura.

Os balneários serão alvo de uma profunda recuperação, com a substituição de revestimentos dos pavimentos, paredes, tetos e louças sanitárias. Está ainda prevista a substituição da rede de abastecimento de água quente e fria.

Também o corredor de acesso aos balneários e a nave do campo de jogos serão requalificados.