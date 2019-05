CONTAS DE 2018 APROVADAS PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS | S. PEDRO DO SUL

Os órgãos municipais aprovaram, no passado mês de abril, os documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2018.

Nas contas de 2018, aprovadas na Assembleia Municipal sem votos contra, destaca-se a elevada execução orçamental alcançada, com uma receita total cobrada superior a 21 milhões de euros, que corresponde a 86% dos valores previstos, demonstrando o reduzido montante de encargos assumidos e não pagos no final do exercício.

As contas evidenciam o elevado rigor e prudência impostos pelo executivo municipal, e o cumprimento da legislação em vigor em matéria financeira, com especial destaque para a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, mantendo-se ao longo do ano a ausência de pagamentos em atraso e a consolidação do saldo positivo de fundos disponíveis, constatando-se igualmente o cumprimento, com grande margem, dos limites da dívida municipal.

Verificou-se em 2018 a manutenção do esforço de acompanhamento do equilíbrio financeiro, já registado nos últimos anos, que permitiu a redução dos níveis de endividamento em cerca de 2,5%, situando-se a dívida total no final do exercício em 6,5 milhões de euros.