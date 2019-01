Contos Musicados na Biblioteca Municipal de Tondela

O Município de Tondela tem agendada, para as 15:00 do próximo dia 16 de fevereiro (sábado), mais uma atividade para pais e filhos no âmbito do programa “Sábados na Biblioteca”.

Designada “Contos musicados – Hora do Conto com música” e dinamizada pela dupla “Histórias da Vida em Dó Maior”, esta atividade destina-se a crianças a partir dos 3 anos e tem a duração de uma hora aproximadamente.