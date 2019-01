Contratos de empreitada das ETAR’s assinados

Teve lugar esta manhã, dia 24 de janeiro, na Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, a assinatura dos Contratos de Empreitada de construção das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) nas freguesias de Pendilhe, de Touro e de Vila Cova à Coelheira.

Na sequência dos concursos públicos decorridos, a construção da ETAR de Pendilhe foi adjudicada à firma Matos & Pinto – Construções, Lda., pelo valor de 417 mil euros, com um prazo de execução de 365 dias. A construção das ETAR’s de Touro e de Vila Cova à Coelheira foram ambas adjudicadas à firma António Saraiva & Filhos, Lda., pelo valor de 596.500 euros cada uma e também estas compreendem um prazo de execução de 365 dias.

As empreitadas são cofinanciadas no âmbito do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e têm o início das obras previsto para breve.

Estas ETAR’s vêm solucionar problemas de saneamento básico existentes nestas localidades que ainda não tinham na sua quase totalidade tratamento de esgotos em Estações de Tratamento, existindo apenas Fossas Sépticas Coletivas, que serão agora desativadas.