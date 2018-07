CONVIVIO e CONFRATERNIZAÇÃO no ENCERRAMENTO da ÉPOCA DESPORTIVA dos JOVENS

As actividades e conforme o programa estabelecido para esta época 2017/2018, o Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” realizou na última sexta-feira o encerramento com diversão e lanche com todos os seus jovens das «ESCOLINHAS de ATLETISMO». O encerramento / convívio aconteceu na pista do Estádio Municipal do Fontelo e no espaço dos objectos / instrumentos para ginástica.Entre as 18:30H e as 19:30H foi mais diversão entre todas as crianças do que propriamente o treino a que se empenham nos dias marcados (quartas e sextas-feiras). Este momento foi muito especial para todos os atletas, que tiveram a oportunidade de confraternizarem e divertirem-se com os mais velhos, estando os pais presentes.

A coordenadora / treinadora Fátima Neves teve a oportunidade de agradecer e ainda motivar todos pelos resultados obtidos, assim como aproveitar as férias para descansar. As férias vão decorrer de 1 de Julho a 31 de Agosto, estando o regresso marcado para o dia (5) cinco de Setembro.

Todas as crianças dos 6 aos 12 anos e que gostam da modalidade, podem inscrever-se na «Escolinha de Atletismo do GDR» através do