Cores do Académico brilharam em Coimbra

Durante o Inter-Associações das congéneres de Coimbra, Leiria e ANCNP, os nadadores de Viseu foram os sextos mais medalhados, de um total de 43 equipas e 460 nadadores.

O campeonato desenrolou-se no Centro Olímpico de Piscinas, em Coimbra e contou com 16 Academistas em bom plano.

Joana Cardeal foi quem mais subiu ao pódio, demonstrando grandes argumentos para conseguiu estar em grande nível no Nacional, no fim do mês no Funchal. A nadadora do Académico conseguiu 2 ouros de forma absoluta, ainda em idade de Júnior, não havendo nestes 460 atletas presentes que desfeiteasse a Academista nos 400 Estilos e 400 Livres. A jovem nadadora somou ainda mais 3 medalhas de prata e duas de bronze.

A competição tinha ainda o atrativo de ser a última a permiti realizar míninos de acesso à “Madeira”. Onde se disputa este ano o Nacional de Absolutos, verificando-se isso mesmo com Madalena Machado e Miguel Lopes, que carimbaram o passaporte mesmo na última oportunidade.

Os outros apurados são Beatriz Correia, Beatriz Cardeal, Tiberius Neagu e André Santos.

Regista-se ainda a medalha da estafeta feminina, na estafeta de 4×100 Estilos, prova que as Viseenses irão disputar no Funchal.

As equipas de Natação do Académico não param e já no próximo fim de semana irão estar no Encontro Nacional do Jovem Nadador, para o qual a FPN convocou três Cadetes dos Viseenses.