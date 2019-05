CRIAÇÃO DO VELEIRO TOFINOU 9.7

O estaleiro naval LATITUDE 46 recorreu aos estúdios da PEUGEOT Design Lab e ao arquiteto Michele Molino para criar um design neoclássico para o seu novo veleiro topo de gama. Os designers do PEUGEOT Design Lab conceberam o layout do convés. O espaço a bordo permite navegar a solo ou com tripulação, facilitando os movimentos das equipas. A ergonomia do cockpit foi otimizada para a pilotagem do veleiro. O Tofinou 9.7, com 9,75 metros de comprimento, destina-se a saídas diárias para o mar. As duas primeiras unidades deste veleiro serão entregues em La Rochelle, França, em junho próximo.

LATITUDE 46 associa-se ao PEUGEOT Design Lab

O gabinete de estudos do estaleiro naval Latitude 46 recorreu aos serviços do arquiteto Michele Molino e à PEUGEOT para modernizar e dinamizar o estilo dos seus novos veleiros, de forma a perpetuar o espírito da gama Tofinou. A assinatura deste conceituado construtor é acentuada por linhas muito elegantes, puras, finas e clássicas, bem como pela aplicação de materiais nobres, como o mogno envernizado, o aço inoxidável e o carbono.

“Confiámos a realização dos planos do barco ao arquiteto Michele Molino, que desenhou um casco mais robusto e maior, promessa de uma experiência de navegação intensa e totalmente sob controlo. Este novo casco permitiu repensar o plano do convés. Trabalhámos lado a lado com o PEUGEOT Design Lab para incutir a modernidade ao projeto, melhorar a vida a bordo e a ergonomia.”, declarou Christian Iscovici, Diretor do estaleiro naval Latitude 46.

A experiência do PEUGEOT Design Lab em matéria de brand design e de design industrial foi um dos fatores que atraiu a equipa do Latitude 46. Recorde-se que num passado recente, os designers do estúdio conceberam o posto de pilotagem do Sea Drive Concept em 2017, cinco anos depois de terem desvendado o estudo Concept Yacht (um veleiro de 30 metros).

PEUGEOT Design Lab desenha o convés do veleiro TOFINOU 9.7

Os designers da PEUGOT desenharam um convés harmonioso, puro e livre de obstáculos. O tratamento das formas e das superfícies é simples e elegante. Este desenho estruturado, preciso e dinâmico, encarna o espírito de uma nova geração.

Totalmente repensados, os equipamentos do novo Tofinou 9.7 foram integrados no design de forma a facilitar a ergonomia de navegação e a fluidez das deslocações e movimentos a bordo.

O cockpit integra dois ecrãs de controlo, táteis e orientados para o piloto, protegidos da projeção da água do mar. Todos os comandos, incluindo os guinchos, estão ao alcance da mão;

O design do teto da cabine, lacado a negro e encastrado no mogno, é elegante e moderno.

A popa está aberta para o mar, tirando proveito da robustez do casco.

As duas primeiras unidades do veleiro Tofinou 9.7 serão entregues aos clientes no porto de La Rochelle no próximo mês de junho. Estes novos veleiros adaptam-se a todos os tipos de profundidade graças ao seu sistema de quilha fixa, giratória ou basculante.

A apresentação dos novos veleiros ao grande público decorrerá entre 18 e 23 de setembro, no Salão Grand Pavois à La Rochelle, e entre 7 e 15 de dezembro, no Salão Náutico Internacional de Paris.