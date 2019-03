Crime de maus tratos a animais – PSP

Na sequência de uma investigação por suspeita da autoria de um crime de maus tratos a animais de companhia, a Polícia de Segurança Pública de Viseu, através da Esquadra de Investigação Criminal de Viseu, identificou um cidadão por ter morto a tiro um cão. O infrator é um cidadão septuagenário, natural de Viseu, que segundo se apurou, no final do mês passado, abateu a tiro um canídeo por este lhe andar a matar uns borregos, quando estes se encontravam a pastar na sua propriedade. Das diligências de investigação, resultaram na identificação do suspeito que foi constituído arguido no processo, bem como na apreensão de uma caçadeira que foi utilizada para consumar o crime. O processo vai ser remetido ao DIAP de Viseu para apreciação e decisão