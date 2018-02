Critical Software abre Centro de Engenharia em Viseu

Mais uma tecnológica para Viseu e duas obras aprovadas

A Reunião de Câmara ficou marcada pelo anúncio da abertura, em Viseu, do Centro de Engenharia da Critical Software. A empresa que está a atravessar um período de expansão ficará em Viseu na Vissaium XXI. Esta chegada a Viseu traz com ela, numa primeira fase, 15 postos de trabalho mas poderá chegar às 100 pessoas.

A vinda desta empresa faz parte da estratégia do Município de captação de investimentos estruturantes e do posicionamento na área das TIC. Esta empresa vem juntar-se ao grupo que já se mudou para Viseu como a Biz Direct, a IBM, a Altice Labs e, ainda este ano, a Compta.

Mais uma vez está a notar-se o resultado da aposta do Município em setores de elevado valor acrescentado e grande potencial de crescimento. E que continuará a ser o caminho a ser seguido, avisou o Presidente da Câmara, podendo-se esperar mais novidades nesta área.

Ainda esta quinta-feira durante a reunião do executivo foi aprovada a requalificação do edifício do Solar dos Peixotos, uma obra superior a 400 mil euros mais IVA. Este edifício emblemático da cidade é a sede da Freguesia de Viseu, e também a Assembleia Municipal.

Na senda da aprovação de obras, ficaram também adjudicadas as ruas A4, B1 e B2 do PP1 do Prolongamento da Avenida António José de Almeida, em anexo. A obra estará pronta num prazo de cinco meses e representa cerca de um milhão de euros mais IVA. Traduzir-se-á na construção e reconstrução da rede viária, onde está previsto o ordenamento das interseções e o tratamento da sinalização horizontal e vertical e de infraestruturas. Como redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e pluviais, de gás natural, de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e TV e iluminação pública.

Os peões circularam em passeios elevados com revestimento de cubo de granito que serão rebaixados na zona de passadeiras de peões com pavimento sensorial adequado à circulação de pessoas com mobilidade reduzida e invisuais. Como medida de segurança rodoviária será implantado sistema de semaforização no entroncamento da ligação da Av. da Europa com a Rua A4 e na passadeira de peões e ciclovia também na Rua A4. Será ainda instalada Luminária a Led Solar Inteligente para Passadeira com Sensor de Movimento. O sistema de iluminação só entra em funcionamento se o sensor de movimentos detetar algum peão na zona de acesso à passadeira, esta funcionalidade só acontece no período noturno através de uma célula crepuscular.