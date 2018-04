Critical Software Investe mais de meio milhão de euros em Viseu

Integrada na Visita do Comissário Europeu Carlos Moedas, o Município promove a assinatura pública do Memorando de criação do novo Centro de competências da Critical Software em Viseu.

O centro de competências que será acolhido em Viseu, será instalado na Vissaium XXI, num investimento superior a 5 milhões de euros, a ser efetuado ao longo de 3 anos, com a criação estimada de 50 postos de trabalho.

O Presidente da Câmara, Almeida Henriques e o CEO da Critical Software, Gonçalo Quadros, assinarão o Memorando em cerimónia pública, às 11h, que assinala a receção oficial ao Comissário Europeu Carlos Moedas, nos Paços do Concelho.

Este é o 6º Roteiro da Ciência do Comissário Europeu num périplo de promoção da Investigação, Ciência e Inovação e de apresentação dos instrumentos europeus que estão à sua disposição, como o Horizonte 2020, os Fundos Estruturais e Plano de Investimento Juncker. Na cidade-região o Comissário aproveitará para conhecer casos práticos de sucesso que vêm na senda da estratégia da autarquia na aposta nas tecnologias de informação. O mote por trás das visitas e dos locais escolhidos é a inovação.