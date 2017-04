Curso de Bordados de Tibaldinho perpetua tradição

Desde o dia 18 de abril, até 3 de maio, decorre mais um curso de «Pontos Bordados- Bordados de Tibaldinho». Esta ação, que conta com a participação de 15 formandas, realiza-se na sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, sob o ensinamento da formadora Cidália Rodrigues.

Na abertura da formação esteve presente a vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, o presidente da Junta de Freguesia de Alcafache, Nelson Almeida, o presidente da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, Júlio Rodrigues, e Ulisses Monteiro, técnico do CEARTE.

A vereadora Maria José Coelho aproveitou a oportunidade para elogiar a formadora e as formandas pelo interesse manifestado em desenvolverem competências “nesta arte de bordar, agora certificada, que faz parte do nosso património cultural e da nossa tradição”. Agradeceu também a colaboração prestada pela Junta de Freguesia de Alcafache, pela Sociedade Filarmónica de Tibaldinho e pelo CEARTE que em parceria “têm desenvolvido esforços para impulsionar este tipo de iniciativas que promovem a identidade local”.

Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), esta formação tem como objetivo manter viva a confeção dos bordados de Tibaldinho e preservar, promover e valorizar este património cultural que constitui parte da identidade mangualdense.