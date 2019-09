Curso de pilotos de aviação comercial arrancou em Viseu

Dezassete alunos iniciaram, nas instalações do Instituto Piaget, o curso de pilotos de linha área comercial, no âmbito do protocolo estabelecido em junho entre o Município e o IFA – Aviation Training Center

Viseu vai formar pilotos da aviação comercial no âmbito do curso que o IFA – Aviation Training Center iniciou esta segunda-feira nas instalações do Instituto Piaget, onde decorrem as aulas teóricas.

Nos próximas 24 meses, 17 alunos vão receber a formação que lhes permitirá, no futuro, comandar aviões de linha aérea comercial.

Presente na aula inaugural, o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, considerou este um dia “muito importante” para Viseu, “pelo simbolismo que comporta”.

“Trazer estas valências para Viseu era impensável há uns meses atrás”, observou, salientando, todavia, que este é o resultado do “percurso feito com os pés bem assentes na terra”, cuja âncora é o aeródromo municipal, onde os alunos do curso terão as aulas práticas.

Almeida Henriques lembrou, a propósito, as críticas de que foi alvo quando há 5 anos anunciou o investimento no aeródromo – e por esta altura já ronda 1,5 milhões de euros. O que é certo é que atualmente “será o aeródromo mais qualificado do país”, tem um plano estratégico bem definido e quer evoluir noutras vertentes, como a de logística.

“Não queremos um aeroporto, queremos ter um aeródromo internacional, mas é preciso que o Estado ajude neste caminho, que até agora foi feito apenas com investimento municipal”, adiantou.

Também José Madeira, CEO do IFA – Aviation Training Center, considerou este um “dia histórico para Viseu”, agradecendo a “grande colaboração” da Câmara de Viseu.

Dirigindo-se aos alunos, preparou-os para um curso “que vai dar muito trabalho”, pois só assim podem almejar entrar para a TAP.

O responsável lembrou que “o país é muito mais do que Lisboa e Porto” e que o curso de pilotos é o primeiro de três que vão arrancar em Viseu nos próximos meses.

Já em outubro tem início o curso de tripulantes de cabine e em janeiro de 2020 começa o de manutenção de aviões.