D.A.M.A. E QUINTA DO BILL JUNTAM-SE AO CARTAZ DA FEIRA DE SÃO MATEUS

Concertos acontecem nas noites de 22 e 29 de agosto.

D.A.M.A. e Quinta do Bill são as novas confirmações da Feira de São Mateus 2018. As bandas protagonizam os concertos do dia 22 e 29 de agosto, respetivamente.

A edição 626 da Feira histórica de Viseu já tinha confirmados oito grandes artistas nacionais e internacionais. D.A.M.A. e Quinta do Bill juntam-se a um cartaz de luxo que conta com Mickael Carreira (15 de agosto), Richie Campbell (17 de agosto), Ana Moura (18 de agosto), Anselmo Ralph (24 de agosto), Maria Rita (25 de agosto), Rui Veloso (1 de setembro), Diogo Piçarra (8 de setembro) e Xutos & Pontapés (15 de setembro).

Para Jorge Sobrado, Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu e Gestor da Feira, “Serão dois concertos memoráveis que tomam o pulso a um grande verão em Viseu e ao caráter solidário do seu público. Estas propostas atrairão dezenas de milhares de visitantes à feira popular histórica de referência em Portugal”. O Vereador destaca ainda que “os D.A.M.A. defendem na Feira de São Mateus o estatuto da melhor boy band nacional e partem, em Viseu, à reconquista de um público que lhe é muito querido.” “Este concerto assinala o trigésimo aniversário de uma das mais icónicas bandas do folk-rock nacional e traz a Viseu alguns dos hits mais acarinhados por várias gerações de público.”

Os D.A.M.A. regressam à Feira depois do lançamento do seu terceiro disco de originais “Lado a Lado”. O trio regressa a Viseu no Dia dos Bombeiros (22 de agosto), para deixar o público a dançar ao som de sucessos como “Luísa” e “Não dá”. O bilhete tem o valor de 4 Euros.

Para os muitos apreciadores de clássicos, no Dia Solidário, 29 de agosto, a Feira de São Mateus traz Quinta do Bill, a histórica banda de folk-rock português que leva na bagagem 30 anos de carreira. “Os Filhos da Nação” e “Se te Amo” são alguns dos temas que conquistaram um lugar no coração dos portugueses. Também para este concerto em dia solidário o bilhete é de 4 Euros.

A organização da Feira de São Mateus salienta “a diversidade musical” que carateriza o cartaz deste ano, e realça a aposta destes dois novos nomes como uma marca intergeracional da guardiã das feiras populares.

Em 2018, a Feira de São Mateus convida a feirar entre 9 de agosto e 16 de setembro. Os bilhetes para todos os concertos já estão disponíveisonline, em www.feirasaomateus.pt, e na sua rede de lojas associadas (Fnac, Worten, Media Markt, ACP, El Corte Inglés e Pagaqui).

