Da Ciência à Operacionalidade

O Seminário de Incêndios Florestais terá lugar em Vila Nova de Paiva, no Auditório Municipal Carlos Paredes, no dia 13 de Abril de 2019, integrando deste modo o Plano Estratégico de Ação do Núcleo da Juvebombeiro de Vila Nova de Paiva.

Este Seminário será dinamizado por professores universitários com um vasto currículo de investigação na área dos incêndios florestais, por formadores técnicos da Escola Nacional de Bombeiros e por comandantes de renome na área da Proteção Civil. Destina-se a todas as pessoas que estejam diretamente ligadas a atividades relacionadas com incêndios florestais. Reveste-se de particular interesse para bombeiros, técnicos florestais, agentes da proteção civil, técnicos de autarquias, formadores e investigadores.

Face aos acontecimentos de 2017, particularmente em Portugal, Grécia e Estados Unidos, o foco deste seminário está na interligação da vertente científica com a vertente operacional.

Informações e inscrições: https://sifcovnpaiva.wixsite. com/sifco