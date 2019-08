Da Guarda com Amore para o Dia de Descanso

Dura e empedrada, a subida para cidade mais alta de Portugal, a Guarda, revelou um vencedor italiano. A faltarem dois quilómetros, Marco Tizza sacudiu o que restava da concorrência que o acompanhou durante uma longa fuga em boa parte da 5ª etapa e partiu sozinho à procura da meta no centro da cidade. Depois do triunfo em Leiria este foi o segundo sucesso da equipa Amore & Vita na 81ª Volta a Portugal Santander.

Alejandro Marques (Sporting-Tavira) foi segundo classificado a 11 segundos e o terceiro já terminou a 23 segundos. O Camisola Amarela Gustavo Veloso foi décimo, perdeu 1m e 46s mas as diferenças para os principais rivais foram pouco significativas, pelo que o azul e branco da W52-FC Porto continua a brilhar em tons de liderança.

À passagem por Canas de Senhorim – Prémio de Montanha de 4ª categoria -, David Ribeiro (LA Alumínios-LA Sport) somou dois pontos e passou a liderar a classificação da Camisola Azul Liberty Seguros. A Camisola Verde Rubis Gás, liderança por pontos, pertence a Daniel Mestre (W52-FC Porto) e o melhor jovem em prova é Emanuel Duarte (LA Alumínios-LA Sport) que veste a Camisola Branca Jogos Santa Casa.

Cicloturistas pedalam esta terça na Etapa da Volta Via Verde RTP

Com o pelotão profissional a repousar, manda a tradição que quem pedala são os cicloturistas na Etapa da Volta Via Verde RTP. Hoje, terça-feira partiram do Jardim José de Lemos (Largo General Humberto Delgado), no centro da Guarda. O mesmo local que serviu de cenário ao final da 5ª etapa da Volta. Esta jornada cicloturista terá uma distância de 70 quilómetros, feitos em roda livre a partir do quilómetro 43. O percurso vai passar por alguns dos melhores cenários da região serrana. O evento termina com uma entrega de prémios no imponente pódio da Volta a Portugal em Bicicleta.