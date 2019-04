Dança, Ginástica e Patinagem no X Sarau Desportivo, dia 28 de abril, no pavilhão municipal

Oito grupos de dança, patinagem e ginástica de Moimenta da Beira, Coimbra, S. Pedro do Sul e Guimarães, estão já confirmados para o X Sarau Desportivo que se realiza no dia 28 de abril, a partir das 17 horas, no pavilhão municipal de Moimenta da Beira. O evento, sempre cheio de cor, ritmo e alegria, é organizado pela Câmara Municipal e tem entrada livre. Aguarda-se, como sempre, muito público nas bancadas do pavilhão, público que habitualmente aplaude muito cada uma das atuações.

Dos oito grupos confirmados, cinco são do concelho de Moimenta da Beira: Arabesque – Escola de Dança; Movimenta; Dança Criativa; Dezpassitos – Dança Artística; e Santa Sasa da Misericórdia. Exteriores ao concelho são os restantes três grupos: Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra; Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul; e Academia de Patinagem de Guimarães.