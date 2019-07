DANIEL SILVA EMPOSSADO PRESIDENTE DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO IPV

O Professor Doutor Daniel Marques da Silva tomou posse, no passado dia 8 de julho, como Presidente da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Viseu, a qual lhe foi conferida pelo Presidente do IPV, Professor Doutor João Monney Paiva.

O ato público da tomada de posse, realizado na sala do Conselho Geral do Politécnico de Viseu, ocorreu na sequência dos resultados da eleição que teve lugar a 30 de maio de 2019, no seio da Assembleia de Representantes da Escola Superior de Saúde de Viseu e do despacho de homologação de 4 de julho último, proferido pelo Presidente do Politécnico de Viseu.

Depois de prestado o competente compromisso de honra e assinatura dos termos de posse, o Professor Doutor Daniel Silva dirigiu-se aos presentes, a convite do Presidente do IPV, reiterando a sua disponibilidade para servir a Escola que representa, agradecendo aos seus antecessores por terem ajudado a consolidar a ESSV e exortando a que se faça cada vez melhor.

Indicou como objetivos da sua base de ação o que apelidou de “4G: Governar; Gerir relacionamentos interpessoais; Gerar conhecimento científico, de investigação e informações de qualidade; Garantir um futuro promissor para a nossa Escola”. Tudo em ordem a alcançar “uma Escola mais forte e um Instituto mais forte”.

No decorrer da cerimónia, foram ainda empossadas, pelo Presidente do IPV, as Vice-Presidentes que completam o elenco da Presidência da Escola Superior de Saúde de Viseu: Professoras Doutoras Lídia do Rosário Cabral e Maria Odete Pereira Amaral.

Daniel Marques da Silva é Professor Coordenador da Escola Superior de Saúde de Viseu, exercendo funções de docência naquele estabelecimento de ensino desde 1983.

É doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro, onde apresentou a tese: “Dimensões Psicopedagógicas da Formação dos Enfermeiros”.

Dos diversos cargos que ocupou ao serviço do Politécnico de Viseu, o agora Presidente da ESSV exerceu funções em diferentes órgãos da instituição, nomeadamente: Conselho Geral do IPV, bem como em diversos órgãos de gestão da Escola Superior de Saúde, de onde se destaca o de vice-Presidente, desde 2011 até ao ano em curso.

Entre 2005 e 2008, o Professor Daniel Marques da Silva foi ainda Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viseu.