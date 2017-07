Dar mais tempo à vida

Aproxima-se do final a iniciativa que desde 7 de abril mobilizou a comunidade de Mangualde numa causa comum: 22 equipas constituídas por quase 300 voluntários, realizaram mais de 40 iniciativas, das quais 20 de sensibilização para a prevenção do cancro e de informação sobre os serviços que a Liga Portuguesa Contra o Cancro tem de apoio ao doente oncológico e família.

No próximo dia 15 de julho, sábado, a partir das 8h30, decorre em Mangualde a grande festa de encerramento do projeto Dou Mais Tempo À Vida® que vai envolver toda a comunidade ao longo do dia com atividades desportivas, lúdico-culturais e atuações musicais. Para além do espaço de alimentação e lazer, esta cerimónia de encerramento conta ainda com um espaço de saúde, dedicado à prevenção do cancro e tem um momento muito especial, pelas 20h30: “Unidos pela Vida” – Testemunhos de sobreviventes de cancro e largada de balões luminosos.

Dou Mais Tempo À Vida® é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) que visa a promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito comunitário, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família.

“Somos naturalmente Saudáveis”, “Mãos unidas”, Mulheres de rosa”, “Com saúde, com paixão, mulheres de coração” são exemplos dos nomes de algumas das 22 equipas que se organizaram no concelho de Mangualde, num projeto de solidariedade e compromisso, como referia o presidente da autarquia, João Azevedo, na sessão de abertura.

As equipas, com um mínimo de sete e máximo de 15 elementos, constituídas por grupos de amigos ou conhecidos, de familiares, colegas de trabalho, ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia, tiveram como tarefa desenvolver atividades de sensibilização para a problemática da doença oncológica e atividades de angariação de fundos. Até ao final do projeto realizaram mais de 40 iniciativas, das quais 20 de sensibilização / educação para a saúde com a presença de profissionais de saúde.

Para além da impressionante dispersão geográfica, a organização destaca o cuidado de chegar com a mensagem da promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, desde os mais pequenos até aos mais seniores.

“Comer Bem dá Saúde” é um exemplo de uma campanha implementada em todas as escolas do 1.º ciclo do concelho de Mangualde que teve como objetivo fomentar hábitos saudáveis na alimentação das crianças. Outra iniciativa, também dirigida aos mais jovens, foi a da equipa “Escolas de Mangualde + saúde” que juntou alunos dos 4.º, 5.º e 6º anos. Mas também os cidadãos seniores tiveram aulas de yoga, organizadas pela equipa “Somos Naturalmente Saudáveis” e, por exemplo entre muitas atividades, a equipa “Mulheres de Rosa” organizou uma ação de sensibilização sobre a prevenção do cancro da mama no homem e na mulher.

O projeto Dou Mais Tempo à Vida ® conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.