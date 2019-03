Um grupo de 63 alunos do Agrupamento de Escolas de Mundão e de 8 alunos do curso de jardinagem da APPACDM, acompanhados pelos respetivos professores, visitaram o Parque Ambiental de Carvernães, no dia 1 de março, e participaram na atividade “Dar Mais Vida ao Parque”. Numa manhã diferente, dedicada à sustentabilidade e à preservação da natureza, plantaram um bosque de 350 árvores autóctones, no âmbito do projeto “Dar Vida à Floresta e à Comunidade” do Rotary Club de Viseu.

Na abertura da atividade o Presidente do Rotary, Guilherme Almeida, dirigiu umas breves palavras aos alunos para contextualizar o projeto, recordou a catástrofe ambiental e humana causada pelos incêndios que fustigaram a região, referiu a mobilização do Rotary em Portugal para apoiar as pessoas e as comunidade das zonas afetadas e os diversos projetos de reflorestação levados a cabo no interior do país, enumerou as diversas atividades do projeto “Dar Vida à Floresta e à Comunidade” que vão decorrer durante o mês de março e, por fim, salientou alguns dos objetivos que se pretendem atingir: plantação de um bosque de árvores, preservação da natureza, promoção e educação ambiental e dinamização e divulgação do Parque Ambiental de Cavernães.

O Presidente da Junta de Freguesia de Cavernães, agradeceu ao Rotary e a todos os parceiros que estão a executar este projeto, tão abrangente e tão importante para a sua freguesia e para o concelho, desafiou os jovens e os professores para desenvolverem mais atividades no Parque Ambiental e convidou todos os presentes para participarem no próximo sábado, dia 9 de março, das 9:30 – 18:00h, na plantação conjunta com os parceiros do projeto e as pessoas da comunidade para conseguirem plantar uns milhares de árvores e “Dar Mais Vida ao Parque e à Comunidade”.

Venha plantar uma árvore e “Dar Vida à Floresta e à Comunidade”, conhecer e fruir o Parque Ambiental de Cavernães com uma área de terreno com aproximadamente 50.000 m2, uma diversidade de árvores, caminhos pedestres, um ribeiro artificial, um parque de lazer, instalações sanitárias, bebedouros, assim como, um conjunto de equipamentos de recreio e lazer, tais como: Circuito de Manutenção, Parque de Gerações Ativas, Rapel e Pirâmide de Cordas.