David Matos veste camisola pelo ACDLadoeiro

David Matos, guarda redes, mais conhecido por “Gaza”, vai começar uma nova jornada na sua vida. Segue rumo a Castelo Branco para vestir a camisola pelo ACDLadoeiro, para se dar a conhecer melhor ao mundo do futsal Nacional.

Passemos nos um pouco pelo percurso desta jovem promessa visiense. Começou a sua formação no Viseu 2001, com 12 anos de idade. Como sénior iniciou no Balsa Nova (Viseu) passando rapidamente para a nacional pelo Rio de Moinhos durante 3 épocas. E a sua continuação na segunda divisão da nacional foi através dos clubes Viseu 2001 e Casa do Porto da Meda. Nos anos seguintes voltou para a divisão distrital de Viseu onde este ultimo ano foi campeão da taça de Viseu pela Casa do Benfica de Viseu, acabando por ajudar o clube a subir para a segunda divisão da nacional.

Mais um atleta visiense a dar passos no futsal nacional.