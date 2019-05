“Dê troco a quem precisa” nas farmácias aderentes do distrito de Viseu até ao dia 28 de maio

Decorre até 28 de maio a quarta campanha “Dê Troco a Quem Precisa” promovida pelo Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, que convida os portugueses a acertar o troco das compras para ajudar os mais carenciados a aceder à medicação prescrita.

«Há portugueses que não conseguem pagar os medicamentos de que necessitam. O que estamos aqui a pedir é que, durante esta semana, os utentes das farmácias se lembrem dessas pessoas e doem o troco das suas compras», disse Maria de Belém Roseira, a propósito desta iniciativa que na última edição angariou fundos que permitiram ajudar mais de 474 pessoas.

A campanha Dê Troco a Quem Precisa está ativa em mais de 600 farmácias em todo o país e ilhas e conforme frisou a embaixadora do Abem, os donativos recolhidos serão integralmente aplicados na compra de medicamentos dos beneficiários do programa solidário. «Tudo o que as pessoas derem vai para o Fundo Solidário – autónomo, auditado e auditável. As contas são públicas e acessíveis através do nosso site, pelo que podemos todos ter a confiança e a segurança de que cada cêntimo doado será, única e exclusivamente, para pagar os medicamentos de quem, infelizmente, não o pode fazer».

Cerca de um em cada dez portugueses não tem hoje acesso aos medicamentos de que precisa. «O Abem presta hoje apoio a mais de nove mil beneficiários, mas estamos muito longe de cobrir as necessidades do país. Por isso apelamos à generosidades das pessoas. Contribuir para uma sociedade mais equilibrada e feliz não é responsabilidade dos outros, é de cada um de nós».